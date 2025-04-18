Канюля інфузійна Ю-флекс

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
113,80
Економія при броні: -7,88 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
118,47
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
105,33
Економія при броні: -3,84 грн
Соціальний проект благодія
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
250.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,21
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
253.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
132,22
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
254.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
119,28
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
257.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,09
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
314.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,48
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
416.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,97
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
721.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,15
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
873.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,77
Економія при броні: -6,28 грн