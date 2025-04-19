Канюля інфузійна Ю-флекс

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
118,06
Економія при броні: -4,73 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
106,17
Економія при броні: -4,68 грн
Соціальний проект благодія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
65.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,99
Економія при броні: -5,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
71.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
133,57
Економія при броні: -8,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
72.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
112,88
Економія при броні: -9,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
73.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
117,47
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
134.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
111,58
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
195.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
113,14
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
397.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
108,51
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
648.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
110,81
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
808.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС 18G 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
109,25
Економія при броні: -6,76 грн