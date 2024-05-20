CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Запоріжжя (293364) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Соборності, 66-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80