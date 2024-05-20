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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Одеса (293364) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
276,61
Економія: -35,32 грн
241,29 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
270,41 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -36,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
273,59 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
257,99
Економія: -29,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
280,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
241,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн