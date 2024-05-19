Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Системи для визначення мікроорганізмівтест-системиCITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХЦіни в аптеках

CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Львів (293364) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -81,94 грн
228,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
293,99
Економія: -65,94 грн
228,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (2)
272,99
Економія: -44,94 грн
228,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
291,99
Економія: -63,94 грн
228,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
227,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
281,72 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
230,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Яремче, вул. Свободи, 259-Б
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
284,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 135/2
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -53,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Славута, вул. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн