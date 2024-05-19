CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Львів (293364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Львів, вул. Залізнична, 7
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
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Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
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Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Економна аптека
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
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Яремче, вул. Свободи, 259-Б
Соціальна аптека
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Волочиськ, вул. Незалежності, 17
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 135/2
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Славута, вул. Соборності, 26
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Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
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Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91