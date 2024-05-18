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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Харків (293364) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
227,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -55,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -64,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
280,30 грн
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
257,99
Економія: -29,94 грн
228,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
273,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -36,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Всього: упаковка (1)
279,62 грн