CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ЛЯМБЛІЙ У ФЕКАЛІЯХ , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (293364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
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Подорожник
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
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Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Подорожник
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Полтава, вул. Соборності, 66-В
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
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Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Бажаємо здоров'я
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Ізюм, вул. Старопоштова, 16
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Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Мед-сервіс
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80