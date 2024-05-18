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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Харків (230072) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
255,99
Економія: -23,18 грн
232,81 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
297,99
Економія: -65,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -51,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -24,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -30,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -32,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -37,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -26,18 грн
232,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -36,00 грн
246,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -21,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -25,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -13,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -43,18 грн
232,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -2,18 грн
232,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
272,00
Економія: -35,00 грн
237,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -18,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -38,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -75,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -44,18 грн
232,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -56,18 грн
232,81 грн