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Волиньфарм
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Відчиняється о 08:00
Турійськ, вул. Лікарняна, 22
143.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
160.5 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
160.6 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
175.2 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
1,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
210.9 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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