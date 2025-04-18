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Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
728.0 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
1,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
747.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
824.4 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
824.5 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турійськ, вул. Лікарняна, 22
835.0 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
871.6 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
330.8 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
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