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Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
690.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
1,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
726.1 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
795.2 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
795.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турійськ, вул. Лікарняна, 22
801.9 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
841.1 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
2,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
198.3 км
ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний №1
Great Mountain Medical Instruments
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