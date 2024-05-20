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АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ дерев'яний стрижень, №1 - Одеса (240076) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Багате, вул. Миру, 28-А
Всього: упаковка (1)
6,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 165
Всього: упаковка (7)
6,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
Всього: упаковка (1)
6,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Василевського Маршала, 7-Б
Всього: упаковка (9)
6,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Всього: упаковка (78)
6,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
Всього: упаковка (1)
6,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (18)
6,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (36)
6,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
6,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
6,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
6,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
Всього: упаковка (1)
6,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
4,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 27
Всього: упаковка (1)
4,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
6,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
6,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (24)
6,43 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом