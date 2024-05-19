АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ дерев'яний стрижень, №1 - Львів (240076) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
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Всього: упаковка (36)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
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Всього: упаковка (18)
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Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
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Багате, вул. Миру, 28-А
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Ізмаїл, вул. Телеграфна, 165
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Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
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Кривий Ріг, бульв. Василевського Маршала, 7-Б
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Всього: упаковка (78)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом