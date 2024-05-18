БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 5 універсальний, №1 - Харків (369070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом