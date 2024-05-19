Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 4 універсальний, №1 - Львів (369068) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
197,80 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
520,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
498,70
Економія: -14,96 грн
483,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
556,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
557,54 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (2)
534,00
Економія: -178,30 грн
355,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
567,64 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
520,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
558,23 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
520,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
561,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
562,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
562,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
559,38 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (2)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -178,30 грн
355,70 грн