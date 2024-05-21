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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 3 універсальний, №1 - Запоріжжя (369066) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
561,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -118,20 грн
415,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
556,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
561,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
562,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
558,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
557,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
559,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
559,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
561,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
555,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
559,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
490,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
560,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
555,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
562,79 грн