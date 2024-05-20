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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 3 універсальний, №1 - Одеса (369066) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
501,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
501,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
456,20 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
490,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
555,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
556,82 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
561,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -118,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
556,75 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Зінича Ігора, 2-Б
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
559,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
246,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
562,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн