Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 3 універсальний, №1 - Львів (369066) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
490,65 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
402,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
556,62 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
438,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
559,54 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
490,65 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
296,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
562,87 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
246,71 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Варшавська, 9
Всього: упаковка (1)
557,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
559,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
556,75 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (1)
498,70
Економія: -14,96 грн
483,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
560,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
560,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн