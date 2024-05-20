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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 2 універсальний, №1 - Одеса (369065) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
557,39 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
501,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
501,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
561,56 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
559,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
556,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
563,21 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 34/4
Всього: упаковка (1)
556,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
556,85 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
558,14 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
627,00
Економія: -292,60 грн
334,40 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (2)
310,24 грн