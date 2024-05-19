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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 2 універсальний, №1 - Львів (369065) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
433,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
402,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
438,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
562,35 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
560,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
503,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
563,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
503,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (2)
438,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
558,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (2)
310,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
558,14 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -292,60 грн
334,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (2)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
560,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
567,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн