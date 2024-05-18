Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 2 універсальний, №1 - Харків (369065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
555,54 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
562,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
558,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
558,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
560,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
557,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
557,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
556,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
558,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
559,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
559,82 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
555,85 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (3)
559,14 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
557,54 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -258,70 грн
368,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -258,70 грн
368,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -165,70 грн
368,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
627,00
Економія: -258,70 грн
368,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
556,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 34/4
Всього: упаковка (1)
556,00 грн