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БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний лівий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475580) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
531,98 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -260,50 грн
335,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -172,50 грн
335,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -172,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
535,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
530,64 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
529,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
530,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
534,93 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
535,75 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
532,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
531,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
529,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
529,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
534,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
533,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
533,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
535,82 грн