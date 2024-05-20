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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Одеса (294126) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (2)
410,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
288,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
361,42
Економія: -50,29 грн
311,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
302,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: упаковка (1)
288,62 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
317,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (2)
288,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
345,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
429,68
Економія: -32,34 грн
397,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
406,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
314,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
386,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
Всього: упаковка (1)
310,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
289,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
Всього: упаковка (2)
367,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (2)
290,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
352,70 грн