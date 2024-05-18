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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (294126) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
367,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
367,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
389,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
451,88 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
324,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
360,00
Економія: -60,00 грн
300,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
400,03
Економія: -24,83 грн
375,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
415,57
Економія: -49,50 грн
366,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (3)
325,59 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
323,80 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
320,19 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
345,00
Економія: -45,00 грн
300,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
292,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
336,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
456,49
Економія: -71,21 грн
385,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
428,47
Економія: -54,74 грн
373,73 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
422,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
442,19
Економія: -46,81 грн
395,38 грн