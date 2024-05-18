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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ ЗІ ЗМІННИМИ НАСАДКАМИ ОТРИВІН БЕБІ з 3 насадками, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (171883) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
220,27
Економія: -30,02 грн
190,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
198,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
171,04 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Зінича Ігоря, 8
Всього: упаковка (1)
216,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
191,26 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
248,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом