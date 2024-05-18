БАНДАЖ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБУ НЕОПРЕНОВИЙ 4027, розмір 2 чорний правий, №1 - Харків (799673) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Суми, вул. Іллінська, 51/1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом