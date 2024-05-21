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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Запоріжжя (163949) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
86,00
Економія: -14,00 грн
72,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
85,91
Економія: -10,40 грн
75,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
87,92
Економія: -8,34 грн
79,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
86,15
Економія: -6,57 грн
79,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
85,72
Економія: -10,95 грн
74,77 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -14,00 грн
72,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (2)
86,52
Економія: -6,94 грн
79,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
86,73
Економія: -16,82 грн
69,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
85,98
Економія: -12,37 грн
73,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
85,75
Економія: -7,04 грн
78,71 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -23,27 грн
63,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
84,92
Економія: -13,20 грн
71,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
77,33
Економія: -7,71 грн
69,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
87,18
Економія: -12,66 грн
74,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
72,99
Економія: -9,27 грн
63,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (2)
82,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
85,89
Економія: -6,11 грн
79,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
87,60
Економія: -11,35 грн
76,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -8,58 грн
77,97 грн