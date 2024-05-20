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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Львів (163949) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -17,27 грн
63,72 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Бандери Степана, 26-А
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
77,82
Економія: -6,22 грн
71,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
77,51
Економія: -5,91 грн
71,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -17,27 грн
63,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -11,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 47
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -10,78 грн
63,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
72,65 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -9,27 грн
63,72 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -11,27 грн
63,72 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -8,78 грн
63,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 1-Е/3
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (2)
92,05
Економія: -12,18 грн
79,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 72-А
Всього: упаковка (2)
77,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 4
Всього: упаковка (3)
80,99
Економія: -17,27 грн
63,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -20,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -16,27 грн
63,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
76,30
Економія: -6,24 грн
70,06 грн