БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Харків (163949) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 9/2