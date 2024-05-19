БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Київ (162575) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
В інших містах:
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом