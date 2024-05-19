БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Київ (162565) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 126/15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Летичів, вул. Соборна, 5
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 28/2
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вінницька, 59
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Трудова, 5-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 115-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 4/1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 38
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Хмельницького Богдана, 21-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 45/7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А