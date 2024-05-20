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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 3 м, №1 - Львів (162561) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
65,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 96
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 9-Б
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
54,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
63,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
Всього: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (2)
49,30 грн
В інших містах:
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лапаївка, вул. Геофізиків, 19
Всього: упаковка (1)
54,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10
Всього: упаковка (1)
54,80 грн