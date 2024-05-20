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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Львів (162559) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (1)
38,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
35,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
35,40 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (2)
35,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (2)
38,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (2)
38,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом