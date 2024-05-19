БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Київ (162559) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Галафарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
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Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
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