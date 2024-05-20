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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Львів (162557) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
25,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
24,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
24,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 9-Б
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
24,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: упаковка (1)
22,90 грн