Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 7 см, №1 - Львів (750689) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Еко аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
Всього: упаковка (3)
32,66 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (4)
31,83 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (2)
37,04 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (2)
31,77 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Всього: упаковка (1)
29,90 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (3)
33,91 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (5)
33,82 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
30,91 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 66-А
Всього: упаковка (8)
32,75 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
28,48 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (5)
31,77 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
35,08 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (2)
32,31 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (3)
29,99 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
32,31 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
Всього: упаковка (4)
32,31 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (4)
35,97 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
Всього: упаковка (3)
31,44 грн