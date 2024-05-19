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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 7 см, №1 - Харків (750689) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (2)
46,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
46,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (4)
46,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (4)
49,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
47,90 грн
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (2)
48,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (2)
32,66 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
34,79 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (1)
35,51 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (4)
35,97 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
Всього: упаковка (3)
31,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
30,91 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (5)
33,82 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (3)
33,91 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
35,08 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (2)
37,04 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (3)
32,31 грн