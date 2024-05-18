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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 25 см х 7 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (750689) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (2)
46,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
47,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (4)
49,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (4)
46,50 грн
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (2)
48,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (2)
32,66 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
34,79 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (1)
35,51 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
Всього: упаковка (1)
33,95 грн
Рівнеліки
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Зачинено
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (11)
35,72 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (4)
35,97 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
Всього: упаковка (3)
31,44 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
32,84 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (3)
31,03 грн
Рівнеліки
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Зачинено
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
30,91 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (5)
33,82 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (3)
33,91 грн