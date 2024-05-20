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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 15 см х 7 см, №1 - Одеса (750686) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 16:45
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (2)
32,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (2)
29,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
24,70 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
31,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
23,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом