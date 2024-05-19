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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "КУРНОСИКИ" 7078, №1 - Львів (688504) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
93,00
Економія: -15,00 грн
78,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
103,20
Економія: -15,02 грн
88,18 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -9,00 грн
78,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (2)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
95,31 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
99,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (1)
103,78 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
Всього: упаковка (1)
100,61 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 29
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
101,37 грн