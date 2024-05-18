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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "КУРНОСИКИ" 7078, №1 - Харків (688504) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -9,00 грн
78,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
101,78
Економія: -13,60 грн
88,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
93,00
Економія: -15,00 грн
78,00 грн
Калина
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (2)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (2)
99,55 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
97,10 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
101,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
104,57 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (2)
100,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (1)
103,78 грн