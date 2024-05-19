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БАНДАЖ ЗІГРІВАЮЧИЙ 2038, розмір 5 чорний жорсткий з 6-ма ребрами, №1 - Львів (475608) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
Всього: упаковка (1)
648,37 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
831,24 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
716,47 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом