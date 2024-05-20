Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Металургів, 16 Всього: упаковка (1) 531,67 Економія: -19,66 грн 512,01 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48 Всього: упаковка (1) 883,40 Економія: -3,80 грн 879,60 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 635,91 грн