Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ЗІГРІВАЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЗІГРІВАЮЧИЙ 2038, розмір 3 чорний жорсткий з 6-ма ребрами, №1 - Львів (475606) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48
Всього: упаковка (1)
883,40
Економія: -3,80 грн
879,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
533,67
Економія: -21,66 грн
512,01 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
635,91 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом