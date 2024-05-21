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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір S, №1 - Запоріжжя (844784) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
445,76
Економія: -2,96 грн
442,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
448,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
449,76
Економія: -3,17 грн
446,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
442,64
Економія: -0,53 грн
442,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
448,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
449,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
449,13
Економія: -6,86 грн
442,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (5)
448,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
445,51
Економія: -3,53 грн
441,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
427,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
435,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 5
Всього: упаковка (1)
443,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом