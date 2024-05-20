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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір S, №1 - Одеса (844784) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
444,91
Економія: -2,82 грн
442,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
447,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
449,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (5)
449,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
444,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
448,03
Економія: -0,22 грн
447,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
448,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
444,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
427,21
Економія: -6,33 грн
420,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
449,23
Економія: -4,70 грн
444,53 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
435,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Шашкевича, 5
Всього: упаковка (1)
443,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом