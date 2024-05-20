Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Теплик, вул. Незалежності, 29 Всього: упаковка (1) 444,91 Економія: -2,82 грн 442,09 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2 Всього: упаковка (1) 447,05 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А Всього: упаковка (1) 449,37 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Поляниця, вул. Стаїще, 94-А Всього: упаковка (5) 449,41 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1 Всього: упаковка (1) 444,34 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (1) 448,03 Економія: -0,22 грн 447,81 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А Всього: упаковка (1) 448,64 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9 Всього: упаковка (1) 444,85 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 14 Всього: упаковка (1) 427,21 Економія: -6,33 грн 420,88 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 00:00 Графік роботи Борислав, вул. Потік, 12 Всього: упаковка (1) 449,23 Економія: -4,70 грн 444,53 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 435,10 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Золочів, вул. Шашкевича, 5 Всього: упаковка (1) 443,30 грн