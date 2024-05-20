Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір S, №1 - Львів (844784) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
448,93
Економія: -3,84 грн
445,09 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
445,96 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
448,14
Економія: -2,06 грн
446,08 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
448,74
Економія: -2,50 грн
446,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
445,46
Економія: -4,62 грн
440,84 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (5)
444,87 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
427,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
447,69 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
448,58 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
448,24
Економія: -5,01 грн
443,23 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 5
Всього: упаковка (1)
443,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
435,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом