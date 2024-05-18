Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Теплик, вул. Незалежності, 29 Всього: упаковка (1) 446,17 Економія: -0,90 грн 445,27 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А Всього: упаковка (1) 443,37 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2 Всього: упаковка (1) 448,15 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Графік роботи Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9 Всього: упаковка (1) 444,76 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1 Всього: упаковка (1) 447,83 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (1) 442,61 Економія: -0,11 грн 442,50 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А Всього: упаковка (1) 446,45 Економія: -3,09 грн 443,36 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 30 хв Графік роботи Поляниця, вул. Стаїще, 94-А Всього: упаковка (5) 442,39 Економія: -1,02 грн 441,37 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 00:00 Графік роботи Борислав, вул. Потік, 12 Всього: упаковка (1) 449,87 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 14 Всього: упаковка (1) 428,20 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 435,10 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Золочів, вул. Шашкевича, 5 Всього: упаковка (1) 443,30 грн