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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір S, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (844784) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
448,10
Економія: -5,24 грн
442,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
447,82
Економія: -2,94 грн
444,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
447,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
442,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
445,46
Економія: -1,58 грн
443,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
446,46
Економія: -2,62 грн
443,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
443,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (5)
448,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
447,94
Економія: -3,34 грн
444,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
428,55 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
435,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Шашкевича, 5
Всього: упаковка (1)
443,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом