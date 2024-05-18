Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Теплик, вул. Незалежності, 29 Всього: упаковка (1) 448,10 Економія: -5,24 грн 442,86 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А Всього: упаковка (1) 447,82 Економія: -2,94 грн 444,88 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2 Всього: упаковка (1) 447,84 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1 Всього: упаковка (1) 442,36 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (1) 445,46 Економія: -1,58 грн 443,88 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А Всього: упаковка (1) 446,46 Економія: -2,62 грн 443,84 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9 Всього: упаковка (1) 443,58 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Поляниця, вул. Стаїще, 94-А Всього: упаковка (5) 448,52 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 00:00 Графік роботи Борислав, вул. Потік, 12 Всього: упаковка (1) 447,94 Економія: -3,34 грн 444,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 14 Всього: упаковка (1) 428,55 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 435,10 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Золочів, вул. Шашкевича, 5 Всього: упаковка (1) 443,30 грн