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БАНДАЖ ДЛЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ (500) неопреновий універсальний, №1 - Львів (738776) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
287,50 грн
Єва
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
284,90 грн
Діана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (1)
284,90 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
284,90 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
287,50 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
284,90 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
284,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (2)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
332,00
Економія: -57,00 грн
275,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
332,00
Економія: -57,00 грн
275,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
300,00
Економія: -25,00 грн
275,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
316,00
Економія: -41,00 грн
275,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (3)
332,00
Економія: -57,00 грн
275,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -57,00 грн
275,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом